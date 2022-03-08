Лондон, , 21:32 — REGNUM Болельщики лондонского «Арсенала» признали 28-летнего опорного полузащитника сборной Ганы Томаса Парти лучшим игроком клуба по итогам февраля. Об этом сообщили на официальном сайте «канониров».

ФК «Арсенал»

Томас Парти, набравший 49% голосов, впервые был признан лучшим игроком «Арсенала». В феврале Томас Парти принял участие в четырех матчах за «Арсенал» в рамках Английской Премьер-лиги 2021/22, в которых отметился одной результативной передачей. «Канониры» одержали четыре победы подряд над «Вулверхэмптоном» (1:0, 2:1), «Брентфордом» (2:1) и «Уотфордом» (3:2).

Парти выступает за «Арсенал» с 5 октября 2020 года после перехода из мадридского «Атлетико» за 50 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость футболиста сборной Ганы, по оценкам портала transfermarkt, составляет 40 миллионов евро.