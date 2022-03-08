Вашингтон, , 21:27 — REGNUM Называть спецоперацию России на Украине «войной» или «вторжением» запретили представителям Организации Объединенных Наций (ООН). Соответствующее электронное письмо разослал сотрудникам ООН департамент организации по коммуникациям. Об этом сообщила газета Irish Times.

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По последним данным, сотрудникам ООН рекомендуется для описания спецоперации России на Украине применять такие термины, как «военное наступление» или «конфликт».

Как передавало ИА REGNUM, 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале в Донбассе спецоперации, цель которой является защита людей, которые подвергались издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. Кроме того, отметил российский лидер, операция направлена на денацификацию и демилитаризацию Украины.