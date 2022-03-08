Ницца, Франция, 8 марта, 2022, 21:22 — ИА Регнум. Как утверждает итальянское издание Calciomercato, французская «Ницца» намерена выкупить 22-летнего нидерландского флангового нападающего римской «Ромы» Джастина Клюйверта.

Asroma.com ФК «Рома»

В текущем сезоне Джастин Клюйверт, выступая за «Ниццу» на правах аренды, принял участие в двадцати матчах за французский клуб во всех турнирах, в которых отметился пятью забитыми мячами и четырьмя результативными передачами.

Ранее Джастин Клюйверт выступал за амстердамский «Аякс» и немецкий «Ред Булл Лейпциг». «Рома» выкупила нападающего у «Аякса» 1 июля 2018 года з 17,25 миллиона евро. На данный момент трансферная стоимость Клюйверта, по оценкам портала transfermarkt, составляет 14 миллионов евро.