Курган, , 20:50 — REGNUM В Кургане в честь Международного женского дня прошёл конкурс «Мисс ГТО». Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации столицы Зауралья.

Участницы конкурса «Мисс ГТО» Www.kurgan-city.ru

Следите за развитием событий в трансляции: «Россия встречает Международный женский день 8 Марта — трансляция»

Конкурс «Мисс ГТО» прошёл среди 16 девушек, которые занимаются фитнес-аэробикой в детской юношеской спортивной школе (ДЮСШ) № 3, под руководством тренера-преподавателя, мастера спорта СССР Елены Чуприс.

Юные красавицы состязались в следующих нормах — наклон вперёд из положения стоя, сгибание и разгибание рук в упоре лёжа, поднимание туловища из положения лёжа на спине, прыжки в длину с места и челночный бег.

Все участницы состязаний «Мисс ГТО» были награждены грамотами и ценными подарками, став победительницами в различных номинациях — «Мисс ловкость», «Мисс сила», «Мисс гибкость», «Мисс прыгучесть», «Мисс быстрота» и других.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Приуральском районе Ямала женщины отметили 8 Марта хоккейным матчем.

Читайте ранее в этом сюжете: Ямальские женщины на 8 Марта состязались в хоккее с мячом