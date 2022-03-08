Москва, , 20:45 — REGNUM Подразделения Луганской и Донецкой Народных Республик (ЛНР и ДНР) установили контроль еще над пятью населенными пунктами. Об этом 8 марта заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков на брифинге.

Флаги ДНР и ЛНР Правительство Донецкой Народной Республики

Следите за развитием событий в трансляции: «Военная спецоперация России на Украине — трансляция»

По его словам, подразделения Народной милиции ДНР установили контроль над Оленовкой, Польным и Южнодонбасским, а войска ЛНР в течение дня взяли под контроль Пудовку и Нижнее.

Как передавало ИА REGNUM, о начале специальной военной операции в Донбассе, направленной на денацификацию и демилитаризацию Украины, объявил президент России Владимир Путин 24 февраля. Цель операции — защита людей, которые восемь лет подвергались издевательствам, геноциду киевского режима, отметил он.