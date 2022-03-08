Санкт-Петербург, , 20:43 — REGNUM Полицейские Санкт-Петербурга возбудили уголовное дело о хулиганстве после сожжения чучела в камуфляжной форме зеленого цвета на льду Невы у берега Васильевского острова. В рамках расследования задержаны два человека, сообщили 8 марта в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Камера Дарья Антонова © ИА REGNUM

Видеозапись хулиганской выходки появилась в интернете 6 марта. Проведя оперативно-розыскные мероприятия, в тот же день вечером у дома 44 по Каменноостровскому проспекту по подозрению в совершении данного преступления полицейские задержали неработающего мужчину, 1999 года рождения. На следующий день, 7 марта, на улице Подрезова по подозрению в совершении этого же преступления была задержана девушка, 2000 года рождения.

Злоумышленники задержаны на основании статьи 91 УПК РФ, до избрания меры пресечения судом. По части 1 статьи 213 УК РФ («Хулиганство») им грозит до пяти лет лишения свободы.

По данным Объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга, к административной ответственности за участие в незаконных акциях 6 марта в центре Петербурга привлечено около тысячи правонарушителей. Большинство из них наказано административными штрафами. Около трети получили административные аресты, некоторые обязаны будут отбыть обязательные работы.

В отношении двух молодых мужчин, применивших насилие по отношению к полицейским, возбуждены уголовные дела.

Читайте ранее в этом сюжете: В Петербурге впервые составили материал за дискредитацию Вооруженных сил