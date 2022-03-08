Москва, , 20:37 — REGNUM В ходе специальной операции Вооружённых сил (ВС) России по защите Донбасса за сутки было уничтожено 32 военных объекта на Украине. Об этом 8 марта сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков на брифинге.

ВКС РФ Минобороны.рф

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«Бомбардировочной и штурмовой авиацией ВКС России (в течение дня) уничтожены 32 военных объекта», — заявил он.

По его словам, с начала спецоперации ВС РФ уничтожено более 2,5 тыс. военных объектов Украины.

Как передавало ИА REGNUM, 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале на территории Донбасса специальной военной операции, направленной на демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, цель операции — защита людей, которые подвергались геноциду со стороны киевского режима.