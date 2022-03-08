Москва, , 20:47 — REGNUM Российский телеведущий Александр Васильев раскрыл причину приостановки показа телепередачи «Модный приговор». Соответствующую информацию приводит Solenka.info 8 марта.

Александр Васильев Евгений Коваль © Пресс-служба фестиваля «Меридианы Тихого»

По словам Васильева, съёмки и показ популярного шоу временно приостановлены из-за закрытия брендовых магазинов на территории Москвы. Ожидается, что в ближайшее время передача вернётся в эфир.

Напомним, что выход первого выпуска «Модного приговора» состоялся в 2007 году. Основной темой шоу является мода.

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