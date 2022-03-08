Москва, 8 марта, 2022, 20:47 — ИА Регнум. Российский телеведущий Александр Васильев раскрыл причину приостановки показа телепередачи «Модный приговор». Соответствующую информацию приводит Solenka.info 8 марта.

Евгений Коваль Пресс-служба фестиваля «Меридианы Тихого» Александр Васильев

По словам Васильева, съёмки и показ популярного шоу временно приостановлены из-за закрытия брендовых магазинов на территории Москвы. Ожидается, что в ближайшее время передача вернётся в эфир.

Напомним, что выход первого выпуска «Модного приговора» состоялся в 2007 году. Основной темой шоу является мода.