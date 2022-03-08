Париж, , 20:20 — REGNUM Руководство парижского футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» предложило 23-летнему нападающему сборной Франции Килиану Мбаппе новый контракт, по которому футболист будет получать 100 миллионов евро за сезон. Об этом сообщило издание The Independent.

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе Sandro Halank

Также сообщается, что мадридский «Реал» не может повторить предложение «Пари Сен-Жермен». Текущее соглашение Мбаппе с парижским клубом рассчитано до 30 июня 2022 года.

В текущем сезоне Килиан Мбаппе принял участие в 34-х матчах за «Пари Сен-Жермен» во всех турнирах, в которых отметился 24-мя забитыми мячами и 14-ю результативными передачами.

Мбаппе выступает за «ПСЖ» с 1 июля 2018 года после перехода из «Монако» за 145 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость французского нападающего, по оценкам портала transfermarkt, составляет 160 миллионов евро.