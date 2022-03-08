Барселона, Испания, 8 марта, 2022, 20:19 — ИА Регнум. 24-летний фланговый атакующий защитник амстердамского «Аякса» и сборной Марокко Нуссаир Мазрауи летом 2022 года может перейти в каталонскую «Барселону» на правах свободного агента.

«Барселона»

Как сообщает журналист Фабрицио Романо, «Барселона», дортмундская «Боруссия» и «Милан» предложили Мазрауи предложить предварительный контракт. Текущее соглашение Мазрауи с амстердамским клубом рассчитано до 30 июня 2022 года.

В текущем сезоне Нуссаир Мазрауи принял участие в двадцати турах нидерландской Эредивизи 2021/22, в которых отметился пятью забитыми мячами и двумя результативными передачами. В рамках Лиги Чемпионов УЕФА на счету марокканца два ассиста в семи матчах.