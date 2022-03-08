Веллингтон, , 20:46 — REGNUM Новозеландская певица Benee (Стелла Роуз Беннетт) поделилась видеоклипом на композицию Never Ending. Публикация ролика состоялась 8 марта на YouTube-канале артистки.

Benee Скриншот YouTube

По сюжету видео, исполнительница прогуливается по ночному городу, а позже попадает в неизведанные пространства. Режиссёрами работы выступили Деван Нарсай и Райли Кофлин.

Напомним, что Benee начала музыкальную карьеру в 2017 году. В 2020 году певица опубликовала дебютный студийный альбом Hey U X.

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