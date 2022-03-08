Тула, 8 марта, 2022, 20:10 — ИА Регнум. 26-летний фланговый атакующий защитник тульского «Арсенала» Аксель Бьорнстрем продолжит карьеру в Швеции. Как сообщат издание Expressen, швед подпишет контракт с футбольным клубом АИК.

Tularegion.ru Арсенал

Также сообщается, что Бьорнстрем уже договорится с тульским «Арсеналом» об условиях расторжения контракта и покинул расположение клуба.

В текущем сезоне шведский футболист принял участие в десяти матчах за «пушкарей» во всех турнирах, проведя на поле суммарно 538 минут и получив две желтые карточки.

Бьорнстрем перешел в «Арсенал» 6 июля 2021 года из «Сириуса» за 200 тысяч евро. На данный момент трансферная стоимость шведского защитника, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 400 тысяч евро.