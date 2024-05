Мемфис, США, 8 марта, 2022, 20:46 — ИА Регнум. Американские рэперы White $osa (Джеймс Хиткоут) и NLE Choppa (Брайсон Лашан Поттс) опубликовали видео на совместную песню Off The Rip. Премьера ролика состоялась на YouTube-канале White $osa 8 марта.

Скриншот YouTube NLE Choppa

В клипе музыканты на фоне различных локаций рассказывают о собственном величии. Съёмки работы проходили в Мемфисе (США).

Напомним, что 28 января 2022 года NLE Choppa представил новый альбом под названием Me vs. Me. Пластинка включила в себя 16 композиций и стала второй в дискографии артиста.