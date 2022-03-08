Пермь, 8 марта, 2022, 20:00 — ИА Регнум. В Пермском крае местный житель осуждён за оскорбление сотрудников полиции и насилие по отношению к одному из них. Об этом сообщает краевое управление СКР.

Kakprosto.ru Суд

По данным следствия, 37-летний гражданин в момент своего задержания был пьян. Он обругал двоих стражей порядка, а также причинил вред здоровью одного из них.

Суд назначил нарушителю четыре года колонии особого режима. Отметим, этот приговор пока не вступил в законную силу.