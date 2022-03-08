Вашингтон, , 19:55 — REGNUM Власти США продолжат поставки гуманитарной помощи и оборонительного оружия на Украину. Об этом 8 марта заявил президент США Джо Байден в ходе обращения в связи со спецоперацией России на Украине.

Джо Байден Twitter.com/JoeBiden

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По его словам, США каждый день направляют в страну партии оборонительного оружия.

Как передавало ИА REGNUM, о начале спецоперации на территории Донбасса, направленной на денацификацию и демилитаризацию Украины, 24 февраля объявил глава России Владимир Путин. По его словам, защита людей, подвергавшихся геноциду со стороны киевского режима, является целью операции.