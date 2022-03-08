Курган, 8 марта, 2022, 19:52 — ИА Регнум. В Курганской области по итогам января 2022 года индекс промышленного производства составил 114,7% к январю 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба главы региона со ссылкой на управление Федеральной службы государственной статистики по Свердловской и Курганской областям.

Рост

Самый высокий показатель роста продемонстрировали обрабатывающие производства — 117,1%. Более чем в четыре раза увеличилось в Зауралье производство прочей неметаллической минеральной продукции. На 55,2% выросло производство кожи и изделий из кожи, на 52,6% — металлургическое производство, на 29,1% — производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов, на 25,7% — производство машин и оборудования.

В пищевой промышленности в 2,5 раза, в сравнении с январём 2021 года, увеличилось производство мясных и мясосодержащих консервов; в 1,9 раза — мяса крупного рогатого скота, свинины, баранины, козлятина, конины и мяса прочих животных.

В строительной сфере растёт производство керамического неогнеупорного кирпича, блоков и прочих сборных строительных изделий из цемента, бетона или искусственного камня для зданий и сооружений.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Курганской области по итогам 11 месяцев 2021 года рост промышленного производства был лишь на 5,2% к аналогичному периоду 2020 года.