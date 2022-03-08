Мадрид, 8 марта, 2022, 19:48 — ИА Регнум. 32-летний немецкий центральный полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос восстановился от недавнего повреждения и приступил к тренировкам в общей группе. Как сообщает издание Marca, футболист сможет сыграть в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА с «Пари Сен-Жермен».

Steindy Тони Кроос

«Реал» сыграет с «ПСЖ» 9 марта. Встреча пройдет в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу», а стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени. Первая игра этих двух команд, проходившая в Париже, завершилась минимальной победой «ПСЖ» со счетом 1:0 благодаря голу Килиана Мбаппе.

В текущем сезоне Тони Кроос принял участие в 29-ти матчах за «сливочных» во всех турнирах, в которых отметился тремя забитыми мячами и тремя результативными передачами.

Кроос выступает за «Реал» с 17 июля 2014 года после перехода из мюнхенской «Баварии» за 25 миллионов евро.