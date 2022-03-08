Оренбург, 8 марта, 2022, 19:46 — ИА Регнум. В Оренбургской области семейная пара похитила медикаменты из аптеки. Об этом сообщает пресс-служба областного УМВД.

Лекарства

Мужчина и женщина похитили товары с открытых прилавков. Размер ущерба составил 14 тыс. рублей. Но их действия удалось отследить с помощью видеонаблюдения. Когда парочка появилась в очередной раз, фармацевт их узнала и сообщила в полицию.

В итоге обоих задержали. Известно, что ранее они были неоднократно судимы.