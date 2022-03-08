Барселона, Испания, 8 марта, 2022, 19:45 — ИА Регнум. Как утверждает испанская газета Marca, руководство каталонской «Барселоны» отказалось от продления контракта с 24-летним французским фланговым нападающим Усманом Дембеле.

Www.fcbarcelona.cat Усман Дембеле

Текущее соглашение Дембеле с «сине-гранатовыми» рассчитано до 30 июня 2022 года. Летом футболист сможет покинуть «Барселону» на правах свободного агента.

В текущем сезоне Усман Дембеле принял участие в семнадцати матчах за каталонский клуб во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами и пятью результативными передачами.

Дембеле выступает за «Барселону» с 25 августа 2017 года после перехода из дортмундской «Боруссии» за 140 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость французского футболиста, по оценкам портала transfermarkt, составляет 30 миллионов евро.