Вашингтон, , 20:45 — REGNUM Телеканал AMC сделал анонс нового сериала во вселенной «Ходячих мертвецов». Информацию об этом опубликовал портал «Культуромания» 8 марта.

Зомби Цитата из тс Ходячие мертвецы. 2010. США

Известно, что основной локацией будущего проекта станет Манхэттен (США) в период апокалипсиса. Не уточняется, появятся ли в спин-оффе актёры из оригинального сериала.

Напомним, что премьера «Ходячих мертвецов» состоялась в 2010 году. Режиссёром сериала выступил Фрэнк Дарабонт.

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