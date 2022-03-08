Вашингтон, 8 марта, 2022, 20:45 — ИА Регнум. Телеканал AMC сделал анонс нового сериала во вселенной «Ходячих мертвецов». Информацию об этом опубликовал портал «Культуромания» 8 марта.

Цитата из тс Ходячие мертвецы. 2010. США Зомби

Известно, что основной локацией будущего проекта станет Манхэттен (США) в период апокалипсиса. Не уточняется, появятся ли в спин-оффе актёры из оригинального сериала.

Напомним, что премьера «Ходячих мертвецов» состоялась в 2010 году. Режиссёром сериала выступил Фрэнк Дарабонт.