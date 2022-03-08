Санкт-Петербург, , 19:52 — REGNUM Следственные органы Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ возбудили уголовное дело по факту крушения летательного аппарата в Волховском районе Ленинградской области, повлекшего гибель двоих человек. Установлено, что разбившийся автожир (гироплан) не имел свидетельства лётной годности, а сам полёт не был санкционирован органами регулирования воздушного движения.

Сотрудники МЧС на месте падения летального аппарата в Ленобласти ГУ МЧС России по Ленобласти

Автожир разбился 8 марта около 14:30 мск между населенными пунктами Потанино и Весь в Волховском районе. Находившиеся на борту пилот и его пассажир скончались до прибытия скорой помощи. Летательный аппарат при падении полностью разрушен.

Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее гибель двух лиц»).

«Уже установлено, что полет был не санкционирован, свидетельство о летной годности на автожир отсутствовало. Расследование уголовного дела продолжается», — говорится в сообщении следственного органа.

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