Оренбург, 8 марта, 2022, 19:37 — ИА Регнум. В Оренбургской области от COVID-19 исцелился уже 1521 пациент. Об этом 8 марта информирует областной оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего с начала пандемии выздоровели уже 165 553 человека. А выявили 197 511 случаев коронавирусной инфекции.

Скончались от ковида уже 3766 человек, добавили в штабе.