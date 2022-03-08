Вашингтон, , 20:45 — REGNUM Старт съёмочного процесса сиквела «Дюны» отложен. Соответствующую информацию приводит 8 марта Cybersport.ru.

«Дюна» Скриншот с YouTube

По словам продюсера Мэри Пэрента, съёмки второй части картины перенесены с весны на осень 2022 года. Ожидается, что новый фильм появится в прокате 23 октября 2023 года.

Напомним, что выход первой части «Дюны» состоялся 16 сентября 2021 года. Известно, что картина получила 10 номинаций на «Оскар».

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