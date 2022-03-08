Брюссель, 8 марта 2022, 19:30 — REGNUM Североатлантический альянс, который является оборонительным, не ищет конфликта с Россией. Об этом 8 марта заявил на пресс-конференции в Брюсселе генсек НАТО Йенс Столтенберг, выступление которого транслировали на сайте альянса.
Следите за развитием событий в трансляции: «Военная спецоперация России на Украине — трансляция»
По его словам, цель военного блока — не допустить разрастания «конфликта за пределы Украины».
Столтенберг добавил, что тысячи солдат Североатлантического альянса направлены на рубежи для усиления системы коллективной безопасности.
Как передавало ИА REGNUM, 5 марта пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Североатлантический альянс понимает, что не может напрямую принять участие в событиях на Украине.