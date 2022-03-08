Курган, 8 марта, 2022, 19:30 — ИА Регнум. Российские военные защищают на Украине наших женщин и детей, женщин и детей республик Донбасса, пока бандеровцы, националисты прикрываются мирным населением, как живым щитом. Об этом заявил в интервью газете «Новый мир» председатель Общественной палаты Курганской области Михаил Белоусов.

Пресс-служба губернатора Курганской области Флешмоб курганских общественников в поддержку спецоперации на Украине

Председатель Общественной палаты Курганской области Михаил Белоусов «США, НАТО и Европе никогда не была выгодна сильная Россия. И то, что происходит сегодня — санкции, помощь националистам, информационная война с распространением фейков, — прямое тому доказательство. Столько лет они уходили от прямого ответа, когда Россия пыталась за столом переговоров решить конфликт нынешней украинской власти и Луганской и Донбасской республик, когда заявляла о своей готовности помочь остановить обстрелы националистами мирных городов, в которых гибли их жители. Посмотрите кадры, когда пленных украинских военных выстроили напротив Аллеи ангелов с именами погибших детей. Посмотрите в их виноватые глаза. Западные и американские политики далеки от человеческих чувств. Они рассержены тем, что их планы по развертыванию военных сил НАТО в Украине рядом с российскими границами разрушены Путиным. Мы оказались на шаг впереди и не позволили сделать себя уязвимыми. Правда и справедливость — на нашей стороне. А значит, с нами Бог, как говорили наши предки, и враг будет разбит, и победа будет за нами».

Как сообщало ИА REGNUM, к России с просьбой об эвакуации обратились уже более 2,5 млн граждан Украины. Об этом 8 марта заявил начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев.