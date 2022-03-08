Москва, , 19:18 — REGNUM Президент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Нафтали Беннет провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили третий раунд российско-украинских переговоров. Об этом 8 марта сообщает пресс-служба Кремля.

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«Обсуждались различные аспекты ситуации, складывающейся в связи с ведущейся Россией специальной военной операцией по защите Донбасса, — говорится в сообщении. — В.Путин поделился оценками состоявшегося 7 марта в Белоруссии третьего раунда переговоров российской делегации с представителями украинских властей».

Отмечается, что телефонный разговор между представителями двух стран состоялся по инициативе израильской стороны.

Как передавало ИА REGNUM, 7 марта в Белоруссии прошел третий раунд переговоров между Россией и Украиной.