Приуральский район, Ямало-Ненецкий АО, , 19:06 — REGNUM В Приуральском районе Ямала 8 марта впервые прошёл турнир по хоккею с мячом среди женских команд. Об этом сообщил глава района Иван Сакал на своих страницах в социальных сетях.

Победительницы матча в Аксарке Пресс-служба горадминистрации Приуральского района

Следите за развитием событий в трансляции: «Россия встречает Международный женский день 8 Марта — трансляция»

Турнир прошёл в Аксарке. Сразились две команды. Первое место заняли «Орлы», второе — «Флагман образования».

«Отличный получился турнир, приуроченный к 8 Марта!», — подытожил глава района.

Иван Сакал добавил, что женщин Приуралья природа наделила несравненной красотой и неиссякаемой энергией, беспредельной преданностью, жизненной мудростью и невыразимой нежностью.

«Во все времена вы, женщины, даёте нам силы для наших свершений, дарите нам свою заботу, тепло и веру в наши возможности. Благодаря вам остаются незыблемыми ценности жизни — любовь, семья, верность. Искренне желаю вам отличного настроения, любви, благополучия в семье и успехов во всех делах! Пусть в вашей душе всегда цветет весна, будет поддержка со стороны мужчин. Озаряйте своим светом родных и близких!» — поздравил землячек Иван Сакал.