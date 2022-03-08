Химки, Московская область, , 18:56 — REGNUM 25-летний шведский опорный полузащитник подмосковных «Химок» Филип Дагерстол покинул клуб и уехал из России. В клубе дали футболисту несколько выходных.

ФК «Химки»

«Филип Дагерстол покинул расположение клуба и уехал из России. В клубе дали ему несколько выходных в связи с переживаниями игрока. В связи с решением ФИФА мы не знаем, что будет дальше», — цитирует генерального директора «Химок» Владимира Габулова издание ТАСС.

В текущем сезоне Филип Дагерстол принял участие в семнадцати турах Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22, в которых не смог отметиться результативными действиями и получил четыре желтые и одну красную карточки.

«Химки» подписали Дагерстола 23 января 2021 года. Футболист перешел в российский клуб из шведского «Норрчеппина» на правах свободного агента.