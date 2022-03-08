Луганск, , 18:55 — REGNUM Артиллерийский удар по населенному пункту Кировск в Донбассе нанесли украинские силовики. Об этом 8 марта сообщило представительство Луганской Народной Республики (ЛНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Со стороны вооруженных формирований Украины … зафиксирован обстрел с направления населенного пункта Новотошковское в район населенного пункта Кировск», — отмечается в сообщении.

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, 8 марта представительство ЛНР в СЦКК сообщило, что села Логвиново и Калиновка в Донбассе обстреляли из минометов представители вооруженных сил Украины (ВСУ).