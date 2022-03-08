Оренбург, , 18:55 — REGNUM Женщины привносят в мир всё самое прекрасное из того, что в нем есть. Это и материнская любовь, и радость, и красота, и гармония, и вдохновение, и новая жизнь, заявил губернатор Оренбургской области Денис Паслер в своём поздравлении с 8 Марта.

Цветы к 8 марта

Яна Качурина © ИА REGNUM

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По его словам, женщины наполняют мир улыбками и яркими красками. А в сложные времена они помогают обрести душевное равновесие, а также поверить в свои силы.

«Мы гордимся вашими достижениями, которые вдохновляют нас на новые свершения», — сказал Паслер. И добавил, что мужчины учатся у женщин терпеливости, милосердию и проницательности, а также стараются делать всё для того, чтобы женщины чувствовали мужскую благодарность, любовь и заботу.