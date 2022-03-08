Ростов-на-Дону, 8 марта, 2022, 18:35 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону водитель пассажирского автобуса сбил инспектора дорожно-патрульной службы. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении ГИБДД.

Александр Погожев ИА REGNUM Сотрудник ДПС

Авария случилась утром 6 марта на проспекте Ворошиловском. Водитель пассажирского автобуса МАЗ, предположительно, не справился с управлением, не учёл габариты автобуса и сбил сотрудника ДПС, который осуществлял проверку транспорта у края дороги, а также на автомобиль Nissan Maxima. Инспектор дорожной полиции с травмами госпитализирован.

По факту случившегося назначена проверка.