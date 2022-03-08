Москва, 8 марта, 2022, 18:32 — ИА Регнум. 24-летний бразильский фланговый атакующий защитник московского «Спартака» Айртон Лукас близок к переходу в турецкий «Фенербахче». Об этом 8 марта сообщило издание Ajansspor.

Андрей Пронин ИА REGNUM Айртон

По информации источника, Айртон Лукас может воспользоваться нововведением ФИФА, позволяющим любому легионеру Тинькофф Российской Премьер-лиги приостановить действующий контракт до конца текущего сезона.

В текущем сезоне бразильский защитник принял участие в 28-ми матчах за «красно-белых» во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом, одной результативной передачей и получил шесть желтых карточек.

Айртон Лукас выступает за «Спартак» с 1 января 2019 после перехода из бразильского футбольного клуба «Флуминенсе» за 7 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость Айртона, по оценкам портала transfermarkt, составляет 4,5 миллиона евро.