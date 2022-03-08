Москва, , 18:21 — REGNUM К России с просьбой об эвакуации обратились уже более 2,5 млн граждан Украины и иностранцев. Об этом 8 марта заявил начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев на брифинге.

Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

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»В нашей базе данных (Минобороны РФ) с учётом истекших суток документально обработано уже 2 млн 541 тыс. 367 обращений по различным каналам связи от конкретных граждан Украины, а также иностранцев, с просьбами спасти и эвакуировать их из 1917 населенных пунктов Украины», — сказал он.

Как передавало ИА REGNUM, 5 марта начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил, что боевики националистических батальонов на Украине продолжают удерживать в заложниках в качестве «живого щита» около пяти тысяч иностранцев.

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