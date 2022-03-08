Москва, 8 марта 2022, 18:20 — REGNUM В украинских биолабораториях вблизи границ России осуществлялась разработка компонентов биологического оружия, заявила 8 марта официальный представитель МИД РФ Марии Захаровой.
По ее словам, от сотрудников украинских биолабораторий получена документация об экстренном уничтожении 24 февраля особо опасных патогенов возбудителей чумы, сибирской язвы, туляремии, холеры и других смертельных болезней.
Экстренное уничтожение особо опасных патогенов потребовалось, чтобы не допустить вскрытия фактов нарушения Украиной и США статьи I Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО), заключила официальный представитель МИД РФ.