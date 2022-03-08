Манчестер, Великобритания, , 18:00 — REGNUM 30-летний атакующий полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Бельгии Кевин Де Брёйне с оценкой 9,87 по версии портала WhoScored стал лучшим игроком прошедшего 28-го тура Английской Премьер-лиги 2021/22.

Кевин Де Брёйне Brad Tutterow

В матче с «Манчестер Юнайтед» полузащитник «горожан» отметился двумя забитыми мячами и одной результативной передачей. Также бельгиец отметился двумя успешными обводками и одним удачным отбором. Точность передач Де Брёйне составила 93%.

В текущем сезоне Кевин Де Брёйне принял участие в 21-м туре Английской Премьер-лиги 2021/22, в котором отметился девятью забитыми мячами и тремя результативными передачами. В остальных турнира бельгийский футболист набрал 6 (1+5) очков по системе гол+пас в десяти матчах за «горожан».