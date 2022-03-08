Москва, , 18:00 — REGNUM Минобороны России доставило более 940 тонн гуманитарного груза на Украину. Об этом 8 марта сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев на брифинге.

Флаги России и Украины

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«На Украину доставлено 946 тонн гуманитарного груза, — сказал он. — Проведено 132 гуманитарных акции в населенных пунктах Запорожской, Киевской, Харьковской, Херсонской и Черниговской областей, а также в ДНР и ЛНР».

Мизинцев уточнил, что за истекшие сутки было проведено 22 гуманитарные акции.

Как передавало ИА REGNUM, 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале на территории Донбасса специальной военной операции, направленной на денацификацию и демилитаризацию Украины. Защита людей, которые восемь лет подвергались издевательствам, геноциду со стороны киевского режима, является целью операции, добавил глава государства.