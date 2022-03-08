Москва, , 17:59 — REGNUM На Украине боевики батальонов территориальной обороны продолжают удерживать в заложниках в качестве «живого щита» более 4,5 млн мирных граждан. Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев.

ВСУ Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Боевики батальонов территориальной обороны продолжают удерживать в заложниках в качестве «живого щита» более четырех с половиной миллионов мирных граждан, а также около двух тысяч иностранцев, изъявивших желание уже сейчас эвакуироваться в безопасные места от ужасов и произвола, устроенных националистами», — сказал он.

По его словам, продолжает поступать информация о случаях дискриминации прав человека по расовому признаку со стороны неонацистов.

«Российской стороной на освобожденных территориях создаются все необходимые условия для мирной и безопасной жизни, обеспечивается беспрепятственный доступ населения к гуманитарной помощи», — отметил Мизинцев.

В настоящее время более 9 тыс. пунктов временного размещения продолжают штатно функционировать в российских регионах. С каждым прибывающим в страну организована индивидуальная работа. Продолжается накопление гуманитарной помощи на пунктах сбора, уже накоплено свыше 15,5 тыс. тонн.

Следите за развитием событий в трансляции: «Военная спецоперация России на Украине — трансляция»

На Украину доставлено 946 тонн гуманитарного груза, проведено 132 гуманитарных акции в населенных пунктах Запорожской, Киевской, Харьковской, Херсонской и Черниговской областей, а также в Донецкой и Луганской Народных Республиках, в том числе за истекшие сутки проведены 22 гуманитарные акции, в ходе которых мирному населению освобожденных районов передано 64 тонны предметов первой необходимости, медикаментов и продуктов питания.