Екатеринбург, , 17:58 — REGNUM Свердловский губернатор Евгений Куйвашев поздравил жительниц области с Международным женским днём. «С этим весенним нежным праздником мы связываем самые добрые надежды и светлые чувства. И всё это благодаря вам, дорогие женщины», — сказал глава региона.

Цветы к 8 Марта

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Он отметил, что женщины успевают абсолютно всё. Они и образцовые хозяйки, и сердце гостеприимного и щедрого дома. Воспитывают детей и заботятся о родных и близких.

Также Куйвашев добавил, что усилия государства сегодня сосредоточены на программах народосбережения. А президент России Владимир Путин предложил беспрецедентные меры по поддержке семьи и по улучшению демографической ситуации.

Что касается собственно Свердловской области, то здесь уделяется особое внимание и поддержке материнства и детства, и семейной политике. Национальный проект «Демография» реализуется успешно. Ежемесячную выплату в связи с рождением первого ребёнка получают более 36 тыс. семей.

«Мы стремимся создать нашим женщинам максимально комфортные условия для жизни, работы и воспитания детей», — подчеркнул глава региона.

Также Куйвашев отметил, что в женщинах самой природой заложены великие качества, среди которых милосердие, сострадание, доброта и гуманизм. По его словам, в сегодняшнее непростое время это очень важно. Кроме того, губернатор пожелал уралочкам весеннего настроения, крепкого здоровья, радости, улыбок, семейного благополучия и душевного тепла.

«Будьте счастливы и любимы сегодня, завтра и всегда!» — заключил Куйвашев.