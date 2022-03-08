Сургут, Югра, 8 марта, 2022, 17:45 — ИА Регнум. В Сургуте (Югра) был ликвидирован пожар на заводе железобетонных изделий. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по ХМАО.

Пресс-служба ГУ МЧС России по ХМАО На месте происшествия

Пожар произошёл вечером 7 марта в производственном здании на улице Сосновая в Сургуте. Огонь уничтожил 70 кв.м. Пострадавших нет.

В ликвидации пожара были задействованы 34 человека личного состава и 10 единиц техники. Причина происшествия устанавливается органами дознания МЧС России.