Тула, 8 марта, 2022, 17:44 — ИА Регнум. 22-летний атакующий полузащитник тульского «Арсенала» и сборной Замбии по футболу Кингс Кангва был признан авторитетным порталом WhoScored самым ценным игроком прошедшего 20-го тура Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22.

Алексей Колчин ИА REGNUM Кангва

В матче с самарскими «Крыльями Советов» (2:2) Кингс Кангва провел на поле все 90 минут. За отведенное время замбийский полузащитник успел отметиться забитым мячом, тремя успешными обводками, одним выигранным верховым единоборством и тремя удачными отборами. Точность передач Кнгва составила 87%.

В текущем сезоне Кингс Кангва принял участие в двенадцати матчах чемпионата России, в которых отметился двумя забитыми мячами, пятью результативными передачами и получил четыре желтые карточки.