Мюнхен, Германия, , 17:33 — REGNUM 21-летний английский центральный полузащитник «Мидлсбро», выступающий в текущем сезоне за «Ноттингем Форест» на правах аренды, входит в сферу интересов многих европейских топ-клубов.

ФК Бавария Мюнхен

Как утверждает журналист Фабрицио Романо, ближе всех к подписанию Джеда Спенса мюнхенская «Бавария». «Мидлсбро» готов отпустить футболиста за 12−14 миллионов евро.

В текущем сезоне Джед Спенс, выступая за «Ноттингем Форест», принял участие в 27-ми турах Чемпионшипа 2021/22, в которых отметился одним забитым мячом и двумя результативными передачами.

На данный момент трансферная стоимость английского футболиста, по оценкам портала transfermarkt, составляет 2,5 миллиона евро. Соглашение Спенса с «Мидлсбро» рассчитано до 30 июня 2024 года.