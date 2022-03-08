Москва, , 17:31 — REGNUM Украинские пограничники требуют от эвакуирующихся в Польшу граждан взятки до $5 тыс. для беспрепятственного пересечения границы. Об этом 8 марта сообщил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев на брифинге.

Украинский пограничник на КПП Dpsu.gov.ua

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«Введены различные ограничения на пропуск, — сказал Мизинцев. — В частности на территорию Польши лица мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет без разрешения от украинских военкоматов не допускаются».

При этом он добавил, что коррумпированные украинские пограничники за взятку до $5 тыс. предлагают беспрепятственно пересечь границу.

Как передавало ИА REGNUM, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале в Донбассе спецоперации, направленной на демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, цель операции — защита подвергавшихся геноциду со стороны киевского режима людей.