Санкт-Петербург, , 17:37 — REGNUM Пилот и пассажир легкомоторного самолета погибли при крушении воздушного судна в Волховском районе Ленинградской области. Органы СКР по Ленобласти решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

Место падения легкомоторного самолета в Ленобласти Западное СУ на транспорте СКР

Как сообщили в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ, 8 марта около 14:30 легкомоторный самолет потерпел крушение между населенными пунктами Потанино и Весь в Волховском районе Ленобласти.

«Находившиеся на борту пилот и его пассажир получили травмы, несовместимые с жизнью и скончались до прибытия скорой помощи. Воздушное судно значительно разрушено», — говорится в сообщении.

Следователи и криминалисты ведут осмотр места происшествия, проводятся проверочные мероприятия по установлению всех обстоятельств и причин случившегося. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.