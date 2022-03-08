Турин, Италия, 8 марта, 2022, 17:23 — ИА Регнум. Как сообщает издание Calciomercato, руководство туринского «Ювентуса» может отказаться от продления контракта с 28-летним оттянутым нападающим сборной Аргентины Пауло Дибалой.

Twitter.comPauDybala_JR Пауло Дибала

Руководство туринского клуба уже не уверено в целесообразности продления контракта с аргентинским футболистом.

В текущем сезоне Пауло Дибала принял участие в двадцати турах итальянской Серии А 2021/22, в которых отметился семью забитыми мячами и пятью результативным передачами. В остальных турнирах на счету Дибалы 6 (5+1) очков по системе гол+пас в семи матчах за «старую синьору».

Дибала выступает за «Ювентус» с 1 июля 2015 года после перехода из «Палермо» за 41 миллион евро. Текущее соглашение аргентинца с итальянским клубом рассчитано до 30 июня 2022 года. Профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает Дибалу в 50 миллионов евро.