Санкт-Петербург, 8 марта, 2022, 17:13 — ИА Регнум. 24-летний бразильский центральный полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Вендел может провести остаток в чемпионате Бразилии.

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок ФК «Зенит» Вендел после забитого гола

Как сообщает издание NETFLU, в подписании футболиста заинтересованы «Флуминенсе» и «Фламенго». Это связано с тем, что организация ФИФА разрешила легионерам Тинькофф Российской Премьер-лиги приостановить контракты с клубами.

В текущем сезоне Вендел принял участие в девятнадцати турах чемпионата России, в которых отметился тремя забитыми мячами и двумя результативными передачами.

Вендел выступает за «Зенит» с 6 октября 2020 года после перехода из португальского «Спортинга» за 20,3 миллиона евро. На данный момент трансферная стоимость бразильского футболиста, по оценкам портала transfermarkt, составляет 19 миллионов евро.