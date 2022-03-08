Курган, , 17:04 — REGNUM Губернатор Курганской области 8 марта пожелал землячкам «много-много веры и любви в эти дни». Об этом он написал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

С 8 марта Иван Шилов © ИА REGNUM

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"Любимые наши девочки, девушки, мамы. Веры, сил и любви вам, и ещё раз — много-много веры и любви в эти дни. Особые слова поддержки тем девушкам и мамам, чьи мужчины сейчас выполняют свой воинский долг. Спасибо вам», — поблагодарил жительниц региона глава Зауралья.

Также он поблагодарил всех женщин за то, что они есть.