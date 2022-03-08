Новосибирск, , 17:02 — REGNUM В Новосибирской области судебные приставы присоединились к акции в поддержку российских военных. Об этом говорится в паблике регионального управления ФССП в социальной сети «ВКонтакте».

Скриншот со страницы УФССП России по Новосибирской области в соцсети «ВКонтакте»

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"Судебные приставы управления Федеральной службы судебных приставов Новосибирской области совместно с сотрудниками структурных подразделений организовали Всероссийский патриотический флешмоб #МЫ_С_ВАМИ, — говорится в сообщении. — По всей России сотрудницы органов принудительного исполнения сфотографировались с листовкой «#МЫ_С_ВАМИ» в знак поддержки тех, кто сейчас выполняет свой служебный долг».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что автоколонна с буквой «Z» на стёклах проехала по новосибирскому Бердску.