Минск, , 16:50 — REGNUM Жительниц Белоруссии с Днем женщин поздравил президент страны Александр Лукашенко. Об этом 8 марта сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Александр Лукашенко Иван Шилов © ИА REGNUM

«Поздравляю вас с замечательным праздником — Днем женщин, — отметил в послании главы государства. — Мы всегда встречаем долгожданную весну, восхищаясь душевной красотой, обаянием и мудростью наших милых женщин. Благодаря вашим чутким сердцам и нежной заботе из поколения в поколение сохраняются вера в святость материнства и крепость оберегаемого вами семейного очага».

Лукашенко подчеркнул, что во все времена мир на родной земле, национальное благополучие и достоинство белорусского народа держались на женском стремлении к созиданию.

«Желаю всем вам (жительницам Белоруссии) крепкого здоровья, счастья, радости и всегда весеннего настроения», — добавил он.